FÃªte de la patinoire

Dimanche dernier la patinoire du Sentier célébrait «la Fête de la Glace» et le «Swiss Ice Hockey day» pour la 15e fois. A l’instigation de l’Association des Patinoires Artificielles Romandes et Tessinoises (APAR&T), la journée met les sports de glisse glacés à l’honneur. Cette année encore, la Ligue Suisse de Hockey s’associe à cette journée afin que «les héros de demain rencontrent les stars d’aujourd’hui».

Une journée de fête à la patinoire pour toute la famille. Un événement qui se tient sur près de 90 patinoires helvétiques. Le principe est simple: les stars du hockey sur glace retrouvent les patinoires de leurs débuts et montrent aux filles et aux garçons comment avoir du succès sur la glace. Dès 9h30, des joueurs de la ligue nationale du Hockey Club Vallée de Joux étaient présents aux côtés des petits et grands pour inculquer les rudiments du jeu à tous les enfants intéressés. De 11h30 jusqu’à midi ils se faisaient un plaisir de signer quelques autographes.

Après un petit break pour remettre en état la surface de glace, la patinoire est divisée en trois parties dès 13h00: Sur l’une, le patinage est libre avec un parcours sur glace à réaliser en souplesse sur les patins. Sur le second tiers, les confirmés ont pu tranquillement s’essayer à leur sport favori. Sur le dernier espace enfin, les non-patineurs ont été invités à participer au désormais traditionnel tournoi de pétanque sur glace. Ce concours se disputait en doublettes. Toutes les équipes ont été récompensées à l’issue du concours.

