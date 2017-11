Diana VallÃ©e de Joux : Les chasseurs partagent

Diana Vallée de Joux : Les chasseurs partagent

Joignant le geste à la parole, les chasseurs combiers ont mis en pratique la devise «La chasse terre de partage» figurant sur les sacs-shopping distribués par Diana Romande, leur organe faîtier.

C’est ainsi qu’une part non négligeable d’un sanglier a été offerte à la Croisée de Joux, maison d’accueil à L’Abbaye, à la grande satisfaction de la Cheffe de cuisine…

Ce magnifique spécimen de 125 kg a été tiré par 3 cousins(ines…) homonymes sur la commune du Lieu.

L’occasion est propice pour la Diana Vallée de Joux de rappeler qu’au vu de l’explosion de la population de sangliers et des dégâts considérables constatés, le Canton a émis un nouveau plan de gestion de l’espèce. Ce plan vise à prélever env. 1000 individus (sur le canton de Vaud) durant l’actuelle saison de chasse et ouvre de nouvelles possibilités d’actions. Une réelle pression est effectuée auprès des chasseurs pour atteindre cet objectif auquel sont également assignés les surveillants de la faune permanents et auxiliaires.

Aussi Diana Vallée de Joux demande-t-elle à nos concitoyens de prendre conscience de cet état et pour ceux que cela intéresse, skieurs de fond en particulier, de consulter les documents légaux auprès de «faune et nature-vd.ch»

Diana Vallée de Joux

Le Président: Bernard Müller

