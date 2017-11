Message de la semaine

L’essenCIEL

La lumière manque… et voilà que l’esprit se met en attente, le corps en veille…

Une étoile manque et pour un peu c’est le ciel étoilé qui est oublié!

Et pourtant, nuit après nuit, année après année, la lumière revient.

D’expérience, nous savons que nous pouvons compter sur elle, que ce n’est pas la lumière qui disparaît…

L’essentiel, l’essence même de notre foi repose sur une expérience.

Une expérience en creux, un manque, un vide…

Croire, c’est aussi ce deuil, le deuil du tout-savoir.

C’est renoncer à tout comprendre, c’est faire confiance à cette lumière promise:

«Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange: ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.» Mt 11,25.

L’essenCIEL: Au creux de nos nuits, IL reste à nos côtés.

Carole Meigniez,

auxiliaire pastorale

