MarchÃ© de NoÃ«l

Marché de Noël

Grande salle de L’Abbaye

Les premiers flocons sont déjà tombés…, Noël approche à grands pas et c’est déjà le temps des marchés de Noël. Les artisans de La Vallée et de la région ont puisé dans leur imagination et travaillé tout l’automne pour vous présenter leurs nouvelles créations pendant 3 jours à la Grande salle de L’Abbaye. Vannerie ou poterie, peinture sur porcelaine ou couture, point de croix sur lin, bijoux, tournage sur bois, pyrogravure, bougies, poupées, sacs, cartes brodées ou décoration de Noël, le choix sera grand et de qualité pour trouver une idée de cadeaux ou tout simplement se faire plaisir.

Dès l’entrée, et entre les stands, vous pourrez puiser quelques informations sur les… pics-bois, un oiseau vraiment étonnant…

Comme chaque année, il y aura de quoi se régaler avec la traditionnelle soupe aux légumes à midi, des sandwichs et un magnifique buffet de pâtisseries.

On se réjouit d’avance de votre visite!

Ph. Guignard





