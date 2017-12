Courrier des lecteurs

Les articles publiés sous cette rubrique n’engagent pas la rédaction.

Il y a peu de temps lors de mon article paru dans la rubrique du COURRIER DU LECTEUR N’ENGAGEANT PAS LA RÉDACTION FAVJ du 16 novembre 2017 sous le titre COMBIER T’ES QUOI? COMBIER T’ES QUI? MAIS T’ES TOMBÉ DANS LE PANN’Ô! Sous le nota final j’avais émis une idée,… une proposition un peu utopiste, une réflexion aussi qui pourrait par exemple être étudiée avec soins en vue d’une potentielle réalisation?

Pour moi, mieux vaut une mauvaise idée émise que pas de solution proposée car il ne faut à mon avis ne jamais dire bêtement qu’une chose ne va pas forcément sans proposer une idée positive. Bon, on va me dire qu’il vaut mieux INTERDIRE ET LAISSER PASSER que de LAISSER PASSER SANS INTERDIRE MALGRÉ L’INTERDIT! C’est un peu de la logique inverse,…!

Voilà l’artiste à pied d’oeuvre pour réaliser et montrer le fruit de ses cogitations et rêves nocturnes, (consultez le nota de la FAVJ s’y rapportant). Un ami m’a offert spontanément l’objet servant de fond, et voilà maintenant «LE PANN’Ò»!

Mais je vois déjà toute une cohorte de spécialistes penchés sur cet invraisemblable et incroyable panneau venu d’un autre monde et à s’interroger non pas sur son bien-fondé mais sur le diamètre des roues de la moto, de la grosseur de la scelle du vélomoteur, du profil des pneus de la voiture, de la forme de la cloche de la vache, voire, de la hauteur de la cheminée de la cabane, et encore, faudrait-il mettre ou pas ces «particules» de cercle rouge nous rappelant le disque «INTERDICTION»?

Que sais-je, il y a tant de questions à se poser pour que «les normes et la normalité soient respectés»,……….. On ne met pas n’importe quoi sur un bord de route chez nous?! Et si maintenant je me trouvais devant un tel panneau,………….? Je le franchirai avec une prise de conscience particulière, tout comme d’autres usagés, avec certitude

Recevez mes salutations distinguées.

Claude-André Depallens

Et le voilà le fameux PANN’Ô,…… peut-être que certaines personnes se pencheront sur l’idée pas si farfelue que cela en a l’air! Une ébauche de projet, bien sûr!

Une création made in Claude-André Depallens, artiste peintre nyonnais et combier de coeur!

Artistiques salutations

Jeudi 30 novembre 2017 - Articles, General.