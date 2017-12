Sport en bref

HOCKEY

1re équipe (1re ligue)

HCVJ – Villars 3-5 (1-1; 1-2; 1-2)

2e équipe (3e ligue)

HC Renens-Vipers – HCVJ II 4-6 (1-0; 2-2; 1-4)

Minis A

HCVJ – Griffons 4-0 (1-0; 0-0; 3-0)

Novices A

HC 3-Chêne – HCVJ 1-7 (0-1; 1-3; 0-3)

HANDBALL

Vallée De Joux-Etoy 21-26

Coach: Sébastien Durand

Gardienne: Anne-Sophie Cretin

Joueuses: Julie Zooler, Marie Ntsama, Alicia, Nahema Leone, Orane Berney, Patricia Leone, Sandy Lahire.

Samedi 25 novembre, les Dames de La Vallée ont affronté les Dames d’Etoy.

La première mi-temps est plutôt équilibrée, on assiste à de belles phases de jeu, et le score serré est de 10-12 à la mi-match. C’est au retour de la pause que ça se corse: l’équipe adverse creuse l’écart en peu de temps et durcit son jeu, de manière parfois fort peu orthodoxe. L’arbitre se fait vite dépasser par les coups par derrière, et les punitions sont légères. Au coup de sifflet final, le score est de 21-26, 5 joueuses blessées, dont une avec la main plâtrée aujourd’hui.

Bon rétablissement les filles, et rendez-vous pour le prochain match!

Jeudi 30 novembre 2017 - Articles, General.