â€  Hommage – RenÃ© Weibel

† Hommage – René Weibel

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décés de M. René Weibel. Horloger passionné, il a travaillé de nombreuses années chez Audemars Piguet. A sa retraite, il nous faisait le compte-rendu des sorties des aînés.

Il a été aussi municipal de 1978 à 1981.

Mais pour nous, il reste et restera l’auteur du guide «Sur le chemin des refuges forestiers». Durant plusieurs années, il a sillonné le Risoud au Mont Salâ en passant le long de la chaîne du Mont-Tendre.

Passionné par la nature, il a arpenté notre Vallée avec son appareil de photos. C’est ainsi qu’est née l’idée d’éditer un guide qui recense les refuges et chalets avec plusieurs centaines de photos qu’il a réalisées durant plus de 5 ans et des kilomètres de marche pour dénicher ces refuges, des plus connus aux plus modestes que peu de monde connaissait.

Son oeuvre est encore d’actualité, nous avions remis à jour la première édition pour en faire «Balades forestières» toujours en vente dans les magasins ou à l’imprimerie.

Nous garderons le meilleur des souvenirs de ce personnage discret mais à l’oeil perçant pour tout ce qui concernait la nature.

A sa famille va toute notre sympathie.

phb

Jeudi 7 décembre 2017 - Articles, General.