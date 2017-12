MESSAGE DE LA SEMAINE

Nous avons commencé à ouvrir les fenêtres de nos calendriers de l’Avent. Pour chaque jour, nous avons quelque chose de nouveau à découvrir jusqu’à la grande fenêtre du 24.

Attendre Noël, c’est une jolie période. Les enfants se réjouissent, il y a de la neige, des lumières, du chocolat, la perspective des cadeaux à venir. Reste que dans la vie, nous n’aimons généralement pas beaucoup attendre, que ce soit au magasin, sur l’autoroute ou devant son écran d’ordinateur. Mais ce qui est moins facile encore, c’est lorsque nous traversons des périodes où nous avons l’impression que les choses n’avancent pas. On peut attendre un amour, un printemps, des vacances. On peut attendre une réponse, une direction, des retrouvailles. Et je pense que dans ces moments-là aussi, la période de l’Avent est belle et inspirante. Quand nous attendons Noël, nous nous réjouissons de ce que nous ne voyons pas encore parce que Dieu nous a fait la promesse qu’il viendrait parmi nous et que sa venue serait l’occasion d’une grande joie. «N’ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle!» dit l’ange aux bergers le soir de Noël. Jésus nous a promis qu’il serait avec nous tous les jours. Et si au coeur même de nos brouillards et de nos questions, il y avait pour chaque jour une fenêtre d’espérance et de confiance à ouvrir?

Noémie Steffen, pasteure

