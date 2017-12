Sport en bref

SPORT AUTOMOBILE

Tout au long de l’année, nous vous avons relaté les performances des pilotes de La Vallée, leurs résultats, leurs péripéties au volant de leurs voitures dans les courses de côtes ou en slalom. Parmi eux, un est sorti du lot tant au niveau de ses participations que de ses classements. Il s’agit de Cédric Leuba. Nous l’avons rencontré pour faire le point sur cette saison et évoquer la suite de sa carrière.

Cédric, au volant de quelle voiture vous êtes-vous aligné cette saison?

Toutes les compétitions de la saison, tant en côte qu’en slalom ont été courues au volant de ma fidèle Renault Clio RS 2000 bleue qui d’ailleurs m’accompagne depuis plusieurs années toujours avec le même plaisir et la même fiabilité.

Combien de départs de courses avez-vous pris cette année?

J’ai participé à sept slaloms et une course de côte. Pratiquement toutes ces courses ont eu lieu en Suisse romande et je profite de remercier les nombreux Combiers qui sont venus me soutenir.

Vos résultats.

Trois premières places, deux deuxièmes, une troisième, une quatrième et mon plus mauvais résultat avec une sixième place à Chamblon.

Je pense que sans l’aide de vos fidèles sponsors, une telle réussite ne serait pas envisageable?

Eh oui et je profite pour remercier chaleureusement 4liberty Auto Ecole, Electroméca, Stucki Ferblanterie, Meylan Multimedia, Carrosserie David Piguet, Berthoud Menuiserie et Selora Radio. Sans eux, il est sûr que ne n’aurais pas pu réaliser une telle saison.

Quels sont vos objectifs pour l’avenir?

Repartir pour une nouvelle saison au volant de ma Clio avec au programme des slaloms et des courses de côte.

Et vos souhaits?

Que mes sponsors continuent à me soutenir et que de nombreux autres se joignent à eux. Un calendrier de soutien est également en vente auprès de cédric-leuba@bluewin.ch. J’espère également que la FAVJ continue à relater mes compétitions et les en remercie vivement.

Merci Cédric et à l’année prochaine sur les courses avec, nous l’espérons, une participation encore plus nombreuse de vos collègues pilotes de La Vallée.

Walther

HOCKEY

1re équipe (1re ligue)

HCVJ – St-Imier 3-4 (2-0; 1-2; 0-1) Prolongations: 0-1

HC Monthey-Chablais – HCVJ 0-3 (0-1; 0-2; 0-0)

2e équipe (3e ligue)

HCVJ II – CP Fleurier 4-1 (1-0; 1-1; 2-0)

Minis A

HC 3 Chêne – HCVJ 4-5 (2-1; 0-4; 2-0)

Novices A

HCVJ – CP de Meyrin 3-4 (0-1; 2-2; 1-1)

Saastal – HCVJ 14-5 (0-4; 4-0; 10-1)

Moskitos B

Fribourg MJ Sàrl – HCVJ 5-14 (1-2; 2-5; 2-7)

HANDBALL

Hommes 3e ligue

SG RSB-Yverdon – Vallée de Joux 1 17 – 20 (7 – 7)

Gardiens: Aurelien Loretan Joueurs: Joffroy Capt, Roberto Dottorello, Mehic Semir, Arnaud Meylan, Xavier Morand, Isad Osmanovic, Blaise Rochat, Jordan Rochat et William Rochat.

Ce week-end, les Combiers se rendaient à Yverdon pour jouer contre RSB-Yverdon. Les locaux avaient un banc complet de 14 joueurs alors que nous étions 10.

Le match a débuté sur une grande intensité avec une très bonne défense des 2 équipes ce qui a généré très peu de buts. A la 10e minute, La Vallée s’est retrouvée avec 1 joueur en moins sur le banc pour un carton rouge direct. A ce moment-là, le match ne se présentait pas de la meilleure des manières. La Vallée arrive tout de même à tenir le coup et égalise en fin de première mi-temps.

A la sortie des vestiaires, le but était de limiter les dégâts et d’essayer de gérer cette deuxième période pour ne pas encaisser une grosse défaite. Le match est resté équilibré encore pendant quelques minutes avant que La Vallée ne réussisse l’emprise de prendre l’avantage jusqu’à obtenir un avantage de 4 buts au score. Grace à une concrétisation des attaques, une défense solide et, encore une fois, des arrêts décisifs de notre gardien, le match se termine sur une victoire inattendue au début du match pour les Loups Blancs.

Un grand bravo à Joffroy Capt pour sa superbe prestation défensive en deuxième mitemps qui a compliqué la tâche aux adversaires.

R. Dottorello

M-15 Mixtes

Vallée de Joux – Moudon (21-3) 37 – 13

Magnifique esprit sportif !

Coach: Stéphane Rochat, Yann Bolay

Gardiens: Lukas Johnen, Valentino Guyon Joueurs: Alicia Occhipinti, Inès Santos (1), Raphaël Berseth (7), Tiago Cardoso (4), Fahrudin Mehmedovic (7), Dehan Lacroix (1), Yvan Rochat (4), Mounir Fiaux (7), Hugo Leone (2), Thomas Monteiro (1).

C’est avec un effectif très réduit (seul. 6 joueurs) que Moudon est venu samedi dernier. La Vallée a joué la carte «Fair-play» en prêtant un gardien et 2 joueurs! Malgré tout, la domination combière ne s’est pas fait attendre! La très bonne défense ainsi que les bonnes parades de Lukas et Valentino n’ont pas laissé la moindre chance aux Broyards!

Les joueurs-euses de La Vallée ont montré un jeu homogène et complet tout en respectant leur adversaire du jour! Bravo pour l’esprit d’équipe!

St.R.

