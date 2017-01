ProcÃ¨s-verbal Conseil communal de Lâ€™Abbaye

Procès-verbal Conseil communal de L’Abbaye

Séance du 13 décembre 2016

Présidence:

M. Werner Siegrist, Président.

Scrutateurs: Mme Sylvette Golay et M. Roberto Cabras.

Excusés: Mmes Carole Harlé, Camille Poget, Michèle Rochat, Véronique Rochat, MM. Bertrand Du Bois, Thomas Herrmann, Jonathan Parry, Bernard Müller, Jacky Rochat, Laurent Rochat et Steven Rochat.

Absent: M. Gaël Berney.

C’est en présence de 28 Conseillères et Conseillers et des 5 membres de la Municipalité que M. le président ouvre cette dernière séance de l’année en invoquant la bénédiction de Dieu sur les travaux du Conseil.

Aucune remarque n’y étant apportée, le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2016 est admis définitivement à l’unanimité tel que présenté avec remerciements à son auteur.

1. Préavis n° 9/2016 – Fixation de plafonds en matière d’endettement et de risques pour cautionnements pour la législature 2016 – 2021: rapport de la commission

M. Matthieu Reymond, rapporteur, lit son rapport. En introduction, il convient de rappeler que la fixation par le législatif communal de ces 2 plafonds (endettement et risques pour cautionnement) en début de chaque législature est un principe récent. (1er juillet 2005). Comme le rappelle le préavis n° 9/2016, l’endettement communal au 31 décembre 2015 est de Fr. 6’994’196.- alors que le plafond pour la législature 2011 – 2016 était fixé à Fr. 11’300’000.-. La quotité de la dette brute, un des chiffres les plus parlants pour suivre l’endettement communal, est ainsi de 104% au 31 décembre 2015 alors que la limite fixée en 2011 affichait une valeur de 172%. Pour la législature qui débute, la Municipalité propose d’élever ce plafond à Fr. 16’950’000.- soit une quotité de la dette brute de 247,4%. Cette réflexion est appuyée par le plan d’investissements, volontairement établi de façon exhaustive. Ainsi, en proposant au Conseil communal de fixer un plafond d’endettement élevé, juste en deçà de la limite recommandée par le Service des communes et du logement (quotité de la dette brute inférieure à 250%), la Municipalité tient surtout à prévenir le risque que la commune de L’Abbaye perde son autonomie de gestion en cours de législature.

La commission tient à rappeler que la fixation du plafond d’endettement n’a pas pour vocation de réguler les dépenses «du ménage communal» et/ou de limiter les pouvoirs de la Municipalité. L’exercice doit permettre de donner à la commune (et non pas à la seule Municipalité) une marge de manoeuvre dans sa gestion, une valeur limite de la dette au-delà de laquelle intervient le droit de veto de l’Etat.

Concernant l’évolution des finances, force est de constater que la quotité de la dette brute effectivement calculée sur les derniers bouclements montre une évolution défavorable de notre endettement (80% en 2013, 91% en 2014, 104% en 2015). Cette réalité doit engager chacun des acteurs (Municipalité, Conseil communal, commissions) à être particulièrement attentif à l’engagement des moyens communaux dans la législature qui s’annonce.

Pour terminer, la commission propose, à l’unanimité, au Conseil communal d’adopter les conclusions suivantes:

1. De fixer le plafond d’endettement brut à Fr. 16’950’000.- pour la législature du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021.

2. De laisser dans les attributions de la Municipalité le choix du moment, ainsi que la détermination des modalités des emprunts (selon l’art. 4, alinéa 7 de la Loi sur les Communes).

3. De fixer le plafond de risques pour cautionnement à Fr. 2’500’000.-.

4. De relever la commission de son mandat.

La discussion est ouverte.

M. Louis-François Berney demande la lecture de l’art. 4 alinéa 7 de la Loi sur les Communes.

Cet article dit:

«Le Conseil communal délibère sur l’autorisation d’emprunter et les cautionnements, le Conseil pouvant laisser dans les attributions de la municipalité le choix du moment ainsi que la détermination des modalités de l’emprunt».

La discussion est close et le Conseil communal adopte à l’unanimité les 4 conclusions ci-dessus.

2. Préavis n° 10/2016 – Budget 2017: rapport de la commission de gestion; adoption

Le budget 2017 prévoit:

Aux charges: Fr. 7’047’591.00

Aux recettes: Fr.6’928’738.00

Excédent de charges: Fr. 118’853.00

M. Jämes Favre, rapporteur de la commission de gestion, lit son rapport très détaillé et très complet.

Compte 180.3657 – Contribution (lignes trafic régional bassin 1).

Suite à la votation du 9 février 2014 sur le projet de financement et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) et son acceptation, la mise en oeuvre dès le 1er janvier 2016 a entraîné une augmentation de la participation du canton de Vaud.

Concernant le trafic régional des voyageurs (TRV) dans le bassin de transport Nord-vaudois – Vallée de Joux et, en vertu de la loi sur la mobilité et des transports publics (LMTP), les communes participent à cette augmentation des charges.

Comptes 328.4271.41 et 51 – Locations

Buvettes des Croisettes et du Mollendruz. La commission désire que les loyers soient calculés en tenant compte d’éléments tels que: surface, nombre de jours exploités, investissements, etc., sur le même modèle que les fermages pour les alpages, afin d’unifier la manière de procéder.

Compte 510.3512 – Groupe scolaire

Vallée de Joux. La clef de répartition est calculée en fonction du nombre d’élèves (chiffre de la rentrée du mois d’août) et celui du nombre d’habitants (données de la fin de l’année civile). Voir tableau ASIVJ, annexe A.

Compte 710.3655 – Part. animation socioculturel.

Animation et encadrement par deux éducateurs au Tempo Squad, selon une clef de répartition au nombre d’habitants (1423 hab. pour la commune de L’Abbaye au 31.12.2015), entre les communes de la Vallée de Joux.

Comptes 730.3654 – AVASAD, 730.3655.31 – Subvention (AJOVAL), 730.3655.4 – Subvention (UAPE). En constante augmentation.

Selon les diverses lois votées par le peuple. Coûts par personne (sénior) en 2015: 82. – 2016: 95.- 2017: 99.-. Au vu des constatations et remarques émises ci-dessus, la vigilance reste de mise dans un contexte économique instable, sachant que de nombreux travaux sont planifiés pour les années futures. Notre Municipalité a fait preuve de prudence pour l’année 2017.

La commission constate que ce budget est réaliste.

Elle propose, à l’unanimité, au Conseil communal de:

1. Adopter le budget de la commune de L’Abbaye pour l’année 2017, avec un excédent de charges de Fr. 118’853.00

2. Relever la commission de son mandat.

La discussion est ouverte.

M. Louis François Berney trouve que gouverner c’est prévoir et il trouve remarquable le travail de la Municipalité qui ose se risquer jusqu’en 2021 sur des projets avec des impacts financiers importants. Ne serait-il pas judicieux de prévoir une société industrielle pour la gestion de l’eau.

M. Christophe Bifrare, syndic: le sujet de l’eau perdure depuis une bonne vingtaine d’années avec le bouclage de la Vallée de Joux. On y travaille mais il faut savoir que notre commune n’est pas distributeur d’eau. Un projet avance, les administrations des villages, qui sont les distributeurs d’eau, vont être convoquées à la fin du mois de janvier prochain pour discuter de quelle manière il serait possible de collaborer avec toutes les Autorités combières.

M. Pierre Golay pense que les Conseillers communaux qui sont souvent Conseillers généraux dans leur village doivent essayer de convaincre les Autorités des villages pour faire avancer le sujet.

Compte 470.3146 – Entretien zone boisée, bord du lac: M. Paul-Claude Rochat, Mpl: le rapport de la commission dit: Fin de la coupe des frênes au bord du lac. Il précise qu’il faut remplacer le mot «fin» par «suite» car avec le montant budgeté, il ne pourra pas faire l’entier des travaux avec la somme de Fr. 15’000.-. La discussion est close et le Conseil communal adopte à l’unanimité les 2 conclusions ci-dessus.

3. Communications de la Municipalité

M. Christophe Bifrare, syndic, remercie le Conseil pour la confiance témoignée à la Municipalité avec l’adoption des 2 préavis présentés ce soir.

La semaine dernière, un repas a été organisé avec tous les collaborateurs de la commune. Ce fut l’occasion de fêter le départ de M. Jacky Reymond, secrétaire municipal pendant plus de 12 ans et officiellement à la retraite depuis le 7 octobre dernier.

Le 1er décembre, M. Stéphane Guignard a commencé son travail d’employé communal pour remplacer M. Noël Bifrare qui prend sa retraite à la fin de l’année.

La coupe de bois du cordon boisé au bord du lac a commencé grâce à de bonnes conditions météo. En terme financier, les chiffres sont bons. L’entreprise engagée a fait du très bon travail.

M. Paul-Claude Rochat, Mpl, a été élu au Conseil d’administration de «La Forestière» (Société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers) qui regroupe 4 cantons, 418 propriétaires publics et privés et 19 sociétés forestières. Il y représentera la région Ouest. Il le félicite pour avoir pris cette responsabilité.

Suite à une intervention du Parti socialiste de la Vallée de Joux qui a lancé le sujet et mis en route le train, un gros travail a été effectué par l’ADAEV, les entreprises de La Vallée et Vallorbe et les Autorités; tous ces courriers sont remontés jusqu’au Conseil fédéral ce qui a permis de débloquer 50 millions pour les aménagements et le déplacement de la gare du Day (10 millions) et la sécurisation de la ligne entre Cossonay et Le Day (40 millions). Depuis dimanche dernier, 2 trains le matin et 2 le soir se font sans changement au Day. Dès 2021, le train se scindera en 2 rames au Day, 1 pour La Vallée et 1 pour Vallorbe. Cela fera un train toutes les 1/2 heures entre Lausanne et Vallorbe donc une amélioration majeure.

M. Dominique Bonny, député, a décidé de ne pas se représenter aux élections cantonales d’avril prochain.

Le concassage Sus-la-Rose et Combe Noire a déjà beaucoup fait parler. Etant tributaire de la DGE (Direction générale de l’environnement), le dossier avance malgré tout gentiment. Il est passé de 5 sites à 2 dont celui de Sus-la-Rose mais la bataille va se poursuivre avec les entreprises concernées pour réhabiliter Combe Noire. Un rendez-vous est prévu au début 2017. Il y a un bon espoir d’aboutir mais le combat n’est pas terminé.

La BCV n’a pas l’intention de fermer son agence du Sentier contrairement aux rumeurs qui circulent.

Le 19 octobre dernier, une délégation s’est rendue à Yvorne pour faire les vendanges, l’entente y est toujours excellente et cordiale.

La réception des nouveaux habitants de la commune se déroulera le vendredi 13 janvier 2017. Il souhaite que chaque village y fasse une petite présentation.

Les horaires du bureau communal ont été légèrement modifiés. Voir le calendrier communal.

La prochaine séance du Conseil communal se déroulera le mardi 28 mars 2017.

M. Paul-Claude Rochat, Mpl: l’Etat demande de fusionner tous les services de protections civiles du Nord vaudois ce qui représente 75 communes. Le nouveau règlement en préparation est à bout touchant et devra être accepté par les 75 communes. Une seule commission sera nommée pour les 3 communes de La Vallée puisque la PCi travaille déjà ainsi. Il y a un souci quant à la manière de faire payer les participantes. Les petites communes, qui sont majoritaires, ont décidé de faire payer 50% au prorata du nombre d’habitants et 50% à la valeur du point d’impôt multiplié par le nombre d’habitants. C’est très compliqué et notre commune va perdre une certaine somme. Le comité continue à se battre pour faire accepter ce qui se fait partout, à savoir le calcul d’après le nombre d’habitants.

M. Philippe Grobéty, Mpl, informe le Conseil que le chantier de la route Chez Grosjean aux Bioux est suspendu jusqu’au printemps.

M. Henri Burnier, Mpl: lors de la dernière séance, il avait parlé de l’aménagement du territoire. Les zones à bâtir doivent être redimensionnées et diminuées. Le travail s’est poursuivi et il y a beaucoup de problèmes pour atteindre les objectifs au coefficient de 5. Les villages sont linéaires, donc on ne peut diminuer les zones qu’aux extrémités: il serait ridicule de raboter au milieu des villages car cela reviendrait à faire du mitage à l’envers. Une discussion va avoir lieu avec le SAT (Service de l’aménagement du territoire). Les personnes ayant des projets sont invitées à contacter le bureau communal.

Les travaux à l’abri PCi du Prédicant ont repris. Le bétonnage sera terminé cette année grâce au beau temps. Malheureusement le toit a des fuites et il faut refaire l’étanchéité de la dalle. Tant qu’à faire tout sera isolé par une nouvelle étanchéité mais ces travaux se feront au printemps à cause du froid.

M. Patrick Berktold, Mpl, parle de l’Entraide familiale à La Vallée qui vient en aide par différentes prestations. Il y a 50 bénévoles dont une grande partie travaille dans les transports bénévoles. Il informe que ces transports ne sont pas faits seulement pour aller chez le médecin, à l’hôpital, etc. Ils peuvent être utilisés pour aller faire des visites, des rencontres et ainsi garder un lien social qui a tendance à se perdre lorsque les personnes âgées perdent leur permis de conduire et par conséquent leur autonomie, cela peut entraîner un isolement. Il demande à chacune et à chacun de faire la promotion de cette prestation.

La distribution des cartons du coeur a considérablement augmenté passant de 20 en 2013 à plus de 80 en 2016. Cela se traduit par la remise d’un bon à retirer dans un commerce local.

4. Divers et propositions individuelles

M. Jämes Favre: l’an dernier, il avait été demandé ce que faisait un bateau sur la place de parc à la sortie de L’Abbaye. Ce devait être momentané. Cette année, il y en a 3. Qu’en-est-il?

M. Paul-Claude Rochat, Mpl, répond qu’une proposition avec le village de L’Abbaye est en discussion. Il faut savoir qu’il y a une place officielle pour installer les bateaux pendant l’hiver derrière l’hôtel de ville mais qui n’est vraiment pas adéquate. Le problème est que la commune n’est pas propriétaire de la place à la sortie du village, elle appartient au village. La décision a été prise que dorénavant, une location de Fr. 50.-/mois sera encaissée pour les habitants de la commune, Fr. 100.-/mois pour les autres.

M. Jean-Paul Poget: M. Berktold a parlé des transports bénévoles et M. le syndic du nouveau projet de Travys avec notamment des trains toutes les 1/2 heures. La commune de L’Abbaye est défavorisée par les transports publics (plus de transport dès 18h45). Ne serait-il pas possible de s’approcher de l’AVJ pour augmenter le nombre de courses en soirée?

M. Christophe Bifrare, syndic, répond que les trains à la 1/2 heure circuleront sur la ligne Lausanne – Vallorbe. C’est impossible sur la ligne Vallorbe – Le Brassus qui est une ligne unique. En améliorant l’offre des trains, il est espéré que cela va diminuer la circulation routière. Pour La Vallée, l’augmentation du nombre de trains et de bus verrait l’explosion des coûts sans apporter une offre supplémentaire.

M. Poget est bien conscient qu’une desserte toutes les 1/2 heures n’est pas possible mais actuellement le dernier bus partant du Pont est à 18h45, après il n’y a plus de possibilité pour les habitants de L’Abbaye, des Bioux et de L’Orient de rentrer chez eux. Ne pourrait-on pas augmenter cette prestation?

M. Jean-Noël Bifrare est bien conscient qu’il y a un problème en soirée. C’est l’OFT (Office fédéral des transports) qui décide ce qui peut se faire et puis il y a la Loi sur la durée du travail. Si il y avait une augmentation de l’offre en soirée, l’OFT diminuerait les courses en journée pour compenser les supplémentaires du soir. De plus, il n’est pas facile de trouver des personnes acceptant de travailler le matin (6h à 10h) et en fin de journée (16h à 22-23h). C’est très compliqué.

M. le président donne les dates des séances 2017; il s’agit des mardis 28 mars, 20 juin, 17 octobre et 12 décembre. Ces séances sont mentionnées dans le calendrier communal que chacun a reçu. A noter que la séance agendée le 5 septembre est une erreur.

Les élections cantonales se dérouleront les 30 avril et 21 mai 2017.

Avant de clore cette séance et de se retrouver pour la traditionnelle agape de fin d’année, M. le Président souhaite d’ores et déjà à toutes et à tous ainsi qu’aux proches de Joyeuses Fêtes de fin d’année et formule ses meilleurs voeux de santé, bonheur et réussite pour l’année 2017.

La séance est levée à 21h15.

Le Président: Werner Siegrist

Le Secrétaire: Jacques Rochat

