Votez Nicolas Rochat Fernandez et Marianne Oberson au Grand Conseil vaudois le 30 avril prochain!

Le 30 avril prochain, vous serez amené à renouveler les autorités vaudoises et particulièrement les deux députés de La Vallée.

Cette élection est importante, les député-e-s ont une influence directe sur les décisions en matière de scolarité obligatoire, santé, politique de l’emploi, transports publics et l’environnement par exemple.

Pour ce faire, il est primordial que notre si belle région soit représentée par des élu-e-s efficaces, proches de la population, capables de relever les défis de demain mais aussi d’être des relais efficaces des autorités combières. En effet, d’importants dossiers attendent La Vallée ces prochaines années dans les domaines suivants notamment: aménagement du territoire, logement, assurance-maladie, maintien d’un tissu économique fort, transports publics, Jeux olympiques de la Jeunesse 2020.

Les socialistes présentent deux candidat-e-s de qualité:

Premièrement, Nicolas Rochat Fernandez. Député depuis pratiquement dix ans, il a su, durant deux législatures, défendre au mieux les dossiers importants de la Vallée de Joux. Il s’est battu pour améliorer et développer la ligne de train Lausanne-Le Brassus, maintenir la ligne TGV Vallorbe-Paris. Il a défendu le remboursement des primes d’assurance-maladie payées en trop par les Vaudois-e-s. Il s’est battu pour le maintien des places de travail et pour un tissu industriel fort. Enfin, il a participé et défendu les dossiers régionaux en ce qui concerne la sécurité, l’accès aux routes forestières et l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Pour mener à bien ces dossiers, Nicolas Rochat Fernandez a su collaborer, créer des alliances et un dialogue indispensable avec les autorités de La Vallée, avec des député-e-s et Conseillers d’Etats d’autres partis politiques que le sien, des associations économiques tant patronales que syndicales. Sa capacité d’écoute, de dialogue et son expérience constituent des atouts indispensables pour relayer les préoccupations des autorités locales et de la population devant le Grand Conseil.

Deuxièmement, Marianne Oberson

Elle est élue au Conseil communal du Chenit depuis plus de douze ans. Elle a présidé le Conseil communal avec brio entre 2013 et 2015. Depuis qu’elle est élue, Marianne Oberson a eu soucis de défendre les combats qui lui sont le plus chers, soit la défense des familles, de nos aînés et du service public. Elle est également très engagée dans le monde culturel combier. J’ai également pu constater sa capacité de dialogue et d’écoute avec les différents élu-e-s communaux et la population. Partant, elle dispose également de tous les atouts pour représenter au mieux les couleurs de La Vallée au Grand Conseil. De plus, sa candidature s’inscrit pour davantage d’élues femme en politique. Au vu de ce qui précède, je vous invite à voter et faire voter Nicolas Rochat Fernandez et Marianne Oberson (liste socialiste n°4) le 30 avril prochain!

Olivier Baudat, Municipal

Jeudi 23 mars 2017 - Articles, General.