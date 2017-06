CommuniquÃ© l’Echo des ForÃªts – Nouveau le petit Echo

Communiqué l’Echo des Forêts – Nouveau le petit Echo

Un Petit Echo à la Vallée? Mais qu’est-ce que c’est? Un nouveau journal, des mini-éoliennes, une nouvelle chaîne de magasins, un nouveau resto?

Et non, Le Petit Echo est tout simplement un ensemble pour les jeunes dès 6 ans lancé par l’Echo des Forêts du Pont afin d’assurer la relève, un élément essentiel pour la survie de la société. Notre principal objectif est d’accueillir des jeunes et de leur offrir une bonne formation afin qu’ils puissent rapidement intégrer les rangs de la fanfare.

L’enseignement musical débute par des cours de solfège en petits groupes, pour apprendre le rythme, les notes de la gamme ainsi que le langage musical. Enfin vient le grand moment avec l’étude de l’instrument, pistonnage, coulissage, respiration, attaque de notes et apprentissage de la musique d’ensemble. S’écouter, écouter les copains, n’est pas toujours simple mais quelle satisfaction lorsqu’on y arrive. Le Petit Echo aura d’ailleurs une place de choix lors des diverses prestations de l’Echo des Forêts.

Les premières années nos musiciens en herbe seront encadrés par des membres de la fanfare pour leur dispenser des cours ludiques et de qualité et leur transmettre le plaisir de la musique et faire découvrir nos petits bonheurs du vendredi. Après quelques années de pratique, ils pourront être pris en charge par l’Ecole de Musique de La Vallée pour des cours individuels, tout en continuant de jouer dans nos rangs.

Le vendredi, soir de répétition, lorsqu’un accord sonne juste, qu’un rythme est dans la boîte, qu’un petit passage solistique nous met la larme à l’oeil ou quand un air de rock nous donne envie de danser, ce n’est que du bonheur. Après la répétition, la musique laisse la place à l’esprit de camaraderie et aux éclats de rire. La vie en société c’est également l’apprentissage des valeurs telles que la solidarité, l’entraide, la tolérance que nous espérons pouvoir transmettre à nos futurs musiciens.

Depuis quelques années, nous avons diversifié notre répertoire avec des pièces modernes et entraînantes, adieu les marches à répétition et bonjour les musiques de films, les reprises de chansons ou encore rock, jazz, funk… D’ailleurs nous vous réservons quelques belles surprises pour la saison musicale à venir.

Afin de mieux connaître notre univers, nous ouvrons nos portes le samedi 24 juin de 10h00 à 12h00 à la grande salle de L’Abbaye. Venez découvrir et essayer nos instruments, faire plus ample connaissance avec la musique brass band et avec la vie de fanfare sans oublier la traditionnelle verrée de l’amitié. Que vous soyez un musicien en herbe, un ancien musicien, un amateur de musique ou un petit curieux vous êtes les bienvenus.

Le comité

Jeudi 22 juin 2017 - Articles, General.